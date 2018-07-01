طالبة أمريكية تكتشف بكتيريا تحول البلاستيك إلى مواد غير ضارة بالبيئة

لندن (أ ش أ)

اكتشفت طالبة أمريكية نوعا جديدا من البكتيريا تتغذى على البلاستيك وتقوم بتحليله إلى مواد غير ضارة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن البكتيريا تعمل على تحليل مركب بولى إيثيلين تيرفثالات - أحد أكثر المواد البلاستيكية شيوعًا فى العالم - والذى يُستخدم فى الملابس والزجاجات وفى تغليف المواد الغذائية.

وقالت الطالبة الأمريكية، مورجان فيج، التى تدرس فى جامعة ريد بولاية أوريجون الأمريكية - فى تصريحات للصحيفة - إنه إذ تم تسريع عملية تحليل المواد البلاستيكية، فيمكن أن يلعب ذلك دورًا كبيرًا فى تقديم حلول لأزمة البلاستيك على كوكب الأرض، والذى يشهد إلقاء ملايين من الأطنان البلاستيكية فى مدافن النفايات وفى المحيط كل عام.

وأوضحت فيج أن البكتيريا تحول البلاستيك من نوع بولى إيثيلين تيرفثالات إلى غذاء لها، عن طريق تكسير الهيدروكربونات الموجودة فى البلاستيك لتتغذى عليها وتنتج موادا غير ضارة بالبيئة.

وذكرت أنها اختبرت 300 سلالة من البكتيريا التى تصدر إنزيم "الليباز" - الذى يحفز تحلل الدهون - والتى يمكن أن تُحلل البلاستيك وتحوله لغذاء لها، حتى توصلت لنوع خاص من البكتيريا لم يتم اكتشافه من قبل، يستطيع تحليل نوع واحد من البلاستيك لمواد غير مضرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم إلقاء حوالى 300 مليون طن من البلاستيك كل عام، بينما تتم إعادة تدوير 10 بالمائة فقط من هذه الكمية.