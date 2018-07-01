ضبط عاطل انتحل صفه ضابط بحوزتة 12 هاتفا و4 بطاقات مزورة فى شبرا الخيمة

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل فى شبرا الخيمة ينتحل صفة ضباط فى الداخلية والأمن الوطنى للنصب على المواطنين ورجال الأعمال ببعض الشركات والمصانع الكبرى فى العبور ومحافظات أخرى لطلب تبرعات وعثر بحوزته 12 تليفون محمول و4 بطاقات رقم قومى وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات وردت للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من العديد من رجال الأعمال بقيام شخص بالاتصال بهم من رقم " خاص " وطلب منهم اموال تبرعات بأسماء شخصيات مرموقة فى الوزارات المختلفة وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

تم تشكيل فريق بحث قادة العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية وتم التنسيق مع الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة وبنها وتم التوصل إلى المتهم وتبين أنه عاطل وعمره "57 عاما " من شبرا الخيمة قام بانتحال صفة لواءات فى المجلس العسكرى والأمن الوطنى والداخلية والاتصال ببعض الوزارات والهيئات الحكومية وتخليص مصالح لموظفين عموميين لنقلهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى، وكذا ترقيه بعضهم وتعينهم فى مناصب مرموقة، كما قام المتهم بالاتصال ببعض رجال الأعمال فى مدينة العبور وبعض المحافظات الأخرى وطلب منهم اموال فى صورة تبرعات باسم لواءات فى جهات سيادية وباسم وزارات وهيئات مرموقة فى الدولة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة شقته فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى وألقى القبض عليه وبالتفتيش عثر على 12 تليفون محمول، كما تم العثور على 4 بطاقات منهم بطاقة باسم لواء فى المجلس العسكرى وباقى البطاقات منسوبه الوظائف بها لجهات سيادية وبلغت جملة المبالغ التى حصل عليها من الرجال الأعمال قرابة المليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.