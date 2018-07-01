صور.. 597 ألف طالب بالثانوية يبدأون امتحان الجيولوجيا والفلسفة والاستاتيكا

كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

بدأ طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلمى علوم، والاستاتيكا لطلاب الشعبة الرياضية، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبى.

ويؤدى الامتحانات قرابة 597 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية موزعين على 1777 لجنة سير.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تأكدت من وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجان سير الامتحانات، حيث تم التواصل مع رؤساء لجان السير من خلال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، وتابعت وصول الأسئلة فى موعدها المحدد، لافتا إلى أنه لاصحة لتسريب اى أسئلة قبل بدء لجنة الامتحانات على الإطلاق.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى اليوم الأحد. ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



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