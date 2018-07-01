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الأحد، 01 يوليه 2018 04:57 ص
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صور.. مقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين خلال مظاهرات حاشدة فى نيكاراجوا

الأحد، 01 يوليه 2018 04:22 ص
صور.. مقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين خلال مظاهرات حاشدة فى نيكاراجوا مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات فى نيكاراجوا
ماناجوا (أ ف ب)
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 شارك آلاف الأشخاص السبت، بتظاهرات فى كلّ أنحاء نيكاراجوا للمطالبة باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، فى وقت قُتل شخص وأصيب 11 آخرون بإطلاق نار استهدف متظاهرين فى العاصمة ماناجوا.

وخرجت هذه التظاهرات أيضًا للمطالبة بتحقيق العدالة بعد مقتل عشرين قاصرًا من بين ما لا يقلّ عن 220 شخصا لقوا حتفهم جراء قمع موجة الاحتجاجات.

وقال ماركو كارمونا أمين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان (المنظمة غير الحكومية المحلية) عبر التلفزيون، إنّ "شابًا يبلغ الثالثة والعشرين من عمره قُتل" السبت فى ماناجوا، وأضاف "تم إبلاغنا أيضا بإصابة 11 شخصا بجروح، بينهم فتاة أصابت رصاصة رأسها".

وفى وقت سابق كانت المسؤولة فى "مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان" فيلما نونيز قالت لوكالة فرانس برس إنّ مسلحين فتحوا النار على مجموعة من المتظاهرين كانوا يمرون بالقرب من مبنى تسيطر عليه مجموعة شبه عسكرية فى جنوب غرب ماناجوا.

وتظاهرة "مسيرة الزهور" هى أوّل تجمع حاشد منذ التظاهرة التى تم تنظيمهما فى 30 مايو تضامنا مع أهالى الاطفال والمراهقين الذين قُتلوا بأيدى قوات الأمن.

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مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات فى نيكاراجوا

اطلاق قذائف على قوات الامن
اطلاق قذائف على قوات الامن

 

جانب من الاحتجاجات بنيكارجوا
جانب من الاحتجاجات بنيكارجوا

 

جانب من العنف فى نيكاراجوا
جانب من العنف فى نيكاراجوا

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

متظاهر يطلق قذيفة خلال الاحتجاجات
متظاهر يطلق قذيفة خلال الاحتجاجات

 


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صور.. استمرار المظاهرات الحاشدة فى نيكاراجوا المطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا

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