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الأحد، 01 يوليه 2018 04:15 م
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صور.. مرور الجيزة يحرر 101 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

الأحد، 01 يوليه 2018 03:19 م
صور.. مرور الجيزة يحرر 101 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة حملة مرورية بالجيزة
كتبت: دينا الحسينى
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تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة من ضبط 6448 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 101 مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملة أمنية مكبرة.

وشنت مديرية أمن الجيزة حملة مرورية وانضباطية استهدفت ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية أسفرت نتائجها عن ضبط 6448 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 46 دراجة نارية.

وكان من أبرز المخالفات 2129 مخالفة الانتظار الخاطئ، و101 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و79 مخالفة تصوير الكاميرات، وأعلنت مديرية أمن الجيزة عن استمرار الحملات واتخاذ اللازم نحو المخالفين.

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