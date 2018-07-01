صور.. محافظ أسيوط يشارك سفير الفاتيكان افتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة

أسيوط - محمود عجمى

شهد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، افتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب كمال لبيب، الخادم الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر، وسفير الفاتيكان لدى مصر، برونو موزارو، ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى واللواء جمال شكر مدير الأمن.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، خلال كلمته أن الدولة أولت اهتمامها بتطوير محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد مباركة باب الفاتيكان ودعوته لملايين الحجاج لزيارة مصر، والتعرف على الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة واحتمت بداخلها أثناء هروبها من بطش الرومان من فلسطين.

وأضاف محافظ أسيوط، على الاهتمام بالطرق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير المحرق بالقوصية ودير درنكه لتسهيل زيارة الزائرين و الأجانب إحياء لمسار رحلة العائلة المقدسة والذى توليه الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها من أهم أماكن الجذب السياحى ومصدر مهم للدخل القومى.

وترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس الالهي، بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكه وذلك فى إطار تدشين مغارة ومزار العائلة المقدسة وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

بحضور برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الاباء والاساقفه والكهنة والمئات من أقباط الكاثوليك وأهالى قرية درنكه.

وانطلق مسيرة تقدمها الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك و برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الآباء والأساقفة والكهنة، فيما اطلقت السيدات الذغاريد ابتهاجا بافتتاح مزار العائلة المقدسة .

وبدات احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بتدشين وافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكه وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأجرى برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسى السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.

كما تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر.