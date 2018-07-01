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صور..فرنسا تحتفل بذكرى رحيل "سيمون فيل" وتدفن رفاتها فى "البانثيون"

الأحد، 01 يوليه 2018 01:48 م
صور..فرنسا تحتفل بذكرى رحيل "سيمون فيل" وتدفن رفاتها فى "البانثيون" دفن سيمون فيل بالبانثيون فى باريس
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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احتفلت فرنسا، اليوم الأحد، بذكرى رحيل "سيمون فيل"، وهى أحد الناجين من المحرقة، واشتهرت بتشريع الإجهاض فى السبعينيات، حيث انضمت إلى مواطنى البلاد العظماء الذين دفنوا فى البانثيون فى باريس.

ووضعت رفات "سيمون فيل"، التى توفت عن عمر يناهز 89 عامًا فى 30 يونيو من العام الماضى، مع زوجها فى سرداب ضريح البانثيون بجانب أيقونات وطنية أخرى بما فى ذلك المؤلفان إميل زولا، وفيكتور هوجو، والفيلسوف فولتير، وقد اصطف مئات الأشخاص فى الشوارع وسط باريس لمشاهدة الموكب الذى يحمل رفات سيمون وزوجها انطوان،  وكان من بين هؤلاء ابنيها، وكلاهما محامين بارزين فى الشؤون الجنائية.

ومن جهته، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى كلمة ألقاها فى البانثيون، "فرنسا تحب سيمون فيل، وتحبها بسبب صراعاتها"، مضيفًا "أردنا سيمون فيل، أن تدخل البانثيون دون انتظار مرور أجيال حتى تظل معاركها وكرامتها وأملها بوصلة فى هذه الأوقات العصيبة".

وقد نجت اليهودية "سيمون فيل"، من معسكر الموت النازى فى رافينسبروك مع السجين رقم 78651 الموشوم على ذراعها، وكانت أيضًا من الأوروبيين والمدافعين عن التحرر المدنى، وأصبحت أول رئيسة منتخبة مباشرة للبرلمان الأوروبى فى عام 1979، وعلى الرغم من خروجها من دائرة الضوء الوطنى منذ عام 2007 عندما تركت مقعدها فى المحكمة الدستورية العليا فى فرنسا، إلا أنها كانت تحظى باحترام واسع عبر الطيف السياسى وظلت من بين السياسيين الأكثر شعبية فى استطلاعات الرأى.

وتجربتها فى معسكرات الاعتقال جعلتها مدافعًا عاطفيًا عن الاتحاد الأوروبى، لكنها كانت معروفة فى فرنسا بتشريع الإجهاض عندما كانت وزيرة للصحة فى عام 1974، غير أنها لم تكن مجهولة عندما انضمت إلى الحكومة، كما قاتلت بإصرار ضد برلمان معاد وتقسيم الرأى العام من أجل تمرير مشروع قانون أصبح يعرف باسم "قانون الحجاب"، مما جعل فرنسا أول دولة كاثوليكية بشكل رئيسى تضفى الشرعية على الإجهاض، وبعد وفاتها تم دفن جثتها فى مقبرة مونبارناس، واستخرجت من أجل إعادة دفنها فى البانثيون.

صورة سيمون فيل وزوجها معلقة على واجهة البانثيون بباريس
صورة سيمون فيل وزوجها معلقة على واجهة البانثيون بباريس

 

تجهيزات دفن سيمون فيل فى البانثيون بباريس
تجهيزات دفن سيمون فيل فى البانثيون بباريس

 

موكب ماكرون يصل إلى مبنى البانثيون فى باريس
موكب ماكرون يصل إلى مبنى البانثيون فى باريس

 

الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى
الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى

 

رئيس وزراء فرنسا الحالى إدوار فيليب
رئيس وزراء فرنسا الحالى إدوار فيليب

 

رئيسا فرنسا السابقين نيكولا ساركوزى وفرانسوا هولاند
رئيسا فرنسا السابقين نيكولا ساركوزى وفرانسوا هولاند

 

آلاف المواطنين يحضرون تشييع جثمان سيمون فيل
آلاف المواطنين يحضرون تشييع جثمان سيمون فيل

 

حرس الشرف يحملون نعشا سيمون فيل وزوجها
حرس الشرف يحملون نعشا سيمون فيل وزوجها

 

حرس الشرف يحمل نعش سيمون فيل
حرس الشرف يحمل نعش سيمون فيل

 

إيمانويل ماكرون يلقى كلمة بمناسبة ذكرى رحيل سيمون فيل
إيمانويل ماكرون يلقى كلمة بمناسبة ذكرى رحيل سيمون فيل

 

ماكرون يقف احترامًا أمام نعش سيمون فيل
ماكرون يقف احترامًا أمام نعش سيمون فيل

 

نعش سيمون فيل وزوجها داخل مبنى البانثيون
نعش سيمون فيل وزوجها داخل مبنى البانثيون

 

ماكرون يحضر دفن جثمان سيمون فيل فى البانثيون بباريس
ماكرون يحضر دفن جثمان سيمون فيل فى البانثيون بباريس

 

ماكرون يصافح ساركوزى خلال احياء ذكرى رحيل سيمون فيل
ماكرون يصافح ساركوزى خلال احياء ذكرى رحيل سيمون فيل

 

نعشا سيمون فيل وزوجها أمام مبنى البانثيون بباريس
نعشا سيمون فيل وزوجها أمام مبنى البانثيون بباريس

 

لحظة وصول ماكرون إلى مبنى البانثيون فى باريس
لحظة وصول ماكرون إلى مبنى البانثيون فى باريس

 

أحد أبناء سيمون فيل وبرفقته أبنائه وزوجته
أحد أبناء سيمون فيل وبرفقته أبنائه وزوجته

 

فرنسيون يتابعون مسيرة جثمان سيمون فيل من شرفات المنازل
فرنسيون يتابعون مسيرة جثمان سيمون فيل من شرفات المنازل

 

فتاة فرنسية تحمل صورة لسيمون فيل أثناء مسيرة دفنها
فتاة فرنسية تحمل صورة لسيمون فيل أثناء مسيرة دفنها

 

إيمانويل ماكرون يقف احترامًا أمام نعش سيمون فيل وزوجها
إيمانويل ماكرون يقف احترامًا أمام نعش سيمون فيل وزوجها

 


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