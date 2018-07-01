صور.. شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين من سوريا وليبيا بعد وصولهم بالسفن

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

ألقت شرطة مالطا اليوم الأحد، القبض على 9 مهاجرين من سوريا وليبيا من بينهم امرأة وطفل، ومجموعة من الشباب يعتقد أنهم ملتمسو لجوء.

ووصل المهاجرون على متن قارب سريع فى مارساسكالا بمالطا، وتم القبض عليهم بعد وقت قصير من الوصول.

وكانت مالطا قد طالبت دول الاتحاد الأوروبى بزيادة التمويل لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى ليبيا إلى بلدانهم جنوبى الصحراء الإفريقية.

وطرحت مالطا وهى مقصد رئيسى للمهاجرين، وجاء الاقتراح خلال العام الماضى على الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة.

ووصل نحو 1.6 مليون من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بين عامي 2014 و2016. وتتحمل إيطاليا ومالطا الكثير من العبء المباشر للتعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يغادرون ليبيا على متن قوارب غير مجهزة.

ويأتى اقتراح مالطا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبى الأسبوع القادم ستبحث تطبيق اتفاقات بشأن خطوات جديدة لوقف الهجرة الأفريقية.



شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين بسوريا وليبيا



سفينة تقل المهاجرين



جانب من إلقاء القبض القبض على المهاجرين



شرطة مالطا تحتجز المهاجرين