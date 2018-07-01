video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين من سوريا وليبيا بعد وصولهم بالسفن

الأحد، 01 يوليه 2018 09:15 م
صور.. شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين من سوريا وليبيا بعد وصولهم بالسفن شرطة مالطا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

ألقت شرطة مالطا اليوم الأحد، القبض على 9 مهاجرين من سوريا وليبيا من بينهم امرأة وطفل، ومجموعة من الشباب يعتقد أنهم ملتمسو لجوء.

ووصل المهاجرون على متن قارب سريع فى مارساسكالا بمالطا، وتم القبض عليهم بعد وقت قصير من الوصول.

وكانت مالطا قد طالبت دول الاتحاد الأوروبى بزيادة التمويل لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل فى ليبيا إلى بلدانهم جنوبى الصحراء الإفريقية.

وطرحت مالطا وهى مقصد رئيسى للمهاجرين، وجاء الاقتراح خلال العام الماضى على الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة.

ووصل نحو 1.6 مليون من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بين عامي 2014 و2016. وتتحمل إيطاليا ومالطا الكثير من العبء المباشر للتعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يغادرون ليبيا على متن قوارب غير مجهزة.

ويأتى اقتراح مالطا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبى الأسبوع القادم ستبحث تطبيق اتفاقات بشأن خطوات جديدة لوقف الهجرة الأفريقية.

شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين بسوريا وليبيا
شرطة مالطا تلقى القبض على مهاجرين بسوريا وليبيا
 
 
سفينة تقل المهاجرين
سفينة تقل المهاجرين
 
 
جانب من إلقاء القبض القبض على المهاجرين
جانب من إلقاء القبض القبض على المهاجرين

 

شرطة مالطا تحتجز المهاجرين
شرطة مالطا تحتجز المهاجرين

 

امرأة وأطفال وشباب مهاجرين
امرأة وأطفال وشباب مهاجرين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زورق إنقاذ يقل مهاجرين يتجه إلى إسبانيا بعد رفض مالطا وإيطاليا استقباله

صور.. سفينة تقل 230 مهاجرا ترسو فى مالطا بعد أزمة استمرت أسبوعا

6 دول تستقبل المهاجرين على السفينة "لايفلاين" فى مالطا اليوم

مالطا

اخبار مالطا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

شرطه مالطا




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة