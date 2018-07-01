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صور.. سفير الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يقودان مسيرة "مسار العائلة المقدسة"

الأحد، 01 يوليه 2018 06:58 م
صور.. سفير الفاتيكان وبطريرك الكاثوليك يقودان مسيرة "مسار العائلة المقدسة" انطلاق المسيرة
أسيوط - محمود عجمى
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انطلقت مسيرة تقدمها الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك وبرونو موزارو سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الآباء والأساقفة والكهنة، فيما أطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بافتتاح مزار العائلة المقدسة بدير درنكة بأسيوط.

بدأت احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بتدشين وافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

وأجرى برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

من المقرر عقد قداس صلوات مساء اليوم الأحد، يعقبه الافتتاح الرسمى بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب كمال لبيب، الخادم الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر، وسفير الفاتيكان لدى مصر، برونو موزارو، ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى واللواء جمال شكر مدير الأمن.

كانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسى السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.

كما تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر.

 

 

 

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