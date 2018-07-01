صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مع زوجته مصنع لمستحضرات التجميل

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

قام زعيم كوريا الشمالية بزيارة تفقدية لمصنع مستحضرات التجميل فى بيونج يانج بصحبة زوجته رى سول-جو، وأظهرت الصور التى أوردتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وقوفه مع عمال المصنع .

الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية تؤكد على أهمية الصناعات الخفيفة لإنتاج المستلزمات اليومية منذ تولى كيم جونغ-أون السلطة وذلك من أجل توطين السلع الاستهلاكية واستقرار مشاعر الرأى العام.

وتفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أمس السبت، مناطق جزر واقعة بالقرب من الصين، فى خطوة تهدف على ما يبدو إلى تحفيز التعاون الاقتصادى مع بكين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تفقد إقليم سيندو فى مقاطعة بيونجان، التى تقع على الحدود مع الصين، وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فان زيارة كيم النادرة للمنطقة الشمالية النائية تثير تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تسعى إلى تعزيز تعاونها الاقتصادى مع الصين.