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الأحد، 01 يوليه 2018 01:48 م
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صور.. تشديدات أمنية فى المكسيك تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

الأحد، 01 يوليه 2018 01:05 م
صور.. تشديدات أمنية فى المكسيك تزامنا مع الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة فى المكسيك
كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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انطلقت انتخابات الرئاسة فى المكسيك، اليوم الأحد، حيث يدلى الناخبون فى المكسيك بأصواتهم فى اقتراع رئاسى يبدو فيه - مرشح اليسار اندريس مانويل لوبيز ابرادور الملقب بـ"املو" الذى يعد "يتغيير جذرى" فى البلاد - الأوفر حظا للفوز فيه، وإلى جانب الرئيس، سيختار الناخبون المكسيكيون البالغ عددهم حوالى 89 مليونا، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددًا من أعضاء المجالس البلدية ومجالس الولايات.

وقد قال لوبيز ابرادور، لأنصاره فى آخر مهرجان انتخابى فى حملته فى ستاد ازتيكا فى مكسيكو، إن الاقتراع "سيكون حدثا تاريخيا وانتصارا لشعب باكمله على الفجور والانهيار فى التفرة الأخيرة"، حيث يقدم لوبيز ابرادور - الذى يلقبه المكسيكيون بـ"املو" (64 عاما) - نفسه وينتمى إلى حركة الإحياء الوطنى (مورينا)، على أنه المرشح المعارض للطبقة السياسية وللفساد، مؤكدًا أنه يريد طرد "المافيا من السلطة".

وبعد اخفاقه فى انتخابات سابقة مرتين، تشير استطلاعات الرأى إلى أن "املو" يتقدم بحوالى 20 نقطة على خصومه مرشحى الأحزاب التقليدية، وقد نجح فى الاستفادة من غضب المكسيكيين بعد ولاية الرئيس انريكى بينيا نييتو التى شهد انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف.

وفى المرتبة الثانية يأتى المحافظ الشاب ريكاردو انايا، الذى يشدد على "حداثته" ويقود تحالفا لليمين واليسار يضم حزب العمل الوطنى وحزب الثورة الديموقراطية وحركة المواطن، وهو يتقدم على خوسيه انطونيو ميادى من الحزب الثورى المؤسساتى اليمينى، و"ميادى" مستقل أساسا اختاره الحزب، وإذا تحققت توقعات استطلاعات الرأى، ستشكل هذه الانتخابات منعطفا فى الحياة السياسية المكسيكية.

القوات المكسيكية تؤمن لجان انتخابات الرئاسة
القوات المكسيكية تؤمن لجان انتخابات الرئاسة

 

انطلاق انتخابات الرئاسة المكسيكية
انطلاق انتخابات الرئاسة المكسيكية

 

ناخبة تدلى بصوتها فى انتخابات رئاسة المكسيك
ناخبة تدلى بصوتها فى انتخابات رئاسة المكسيك

 

دوريات شرطية لتأمين انتخابات الرئاسة فى المكسيك
دوريات شرطية لتأمين انتخابات الرئاسة فى المكسيك

 

قوات الشرطة تشارك فى تأمين انتخابات الرئاسة بالمكسيك
قوات الشرطة تشارك فى تأمين انتخابات الرئاسة بالمكسيك

 


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