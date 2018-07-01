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صور..بدء القداس الإلهى لتدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط بحضور سفير الفاتيكان

الأحد، 01 يوليه 2018 07:34 م
صور..بدء القداس الإلهى لتدشين مزار العائلة المقدسة بأسيوط بحضور سفير الفاتيكان القداس
أسيوط - محمود عجمى
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ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس الالهى، بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة وذلك فى إطار تدشين مغارة ومزار العائلة المقدسة وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الآباء والأساقفة والكهنة والمئات من أقباط الكاثوليك وأهالى قرية درنكة.

 

وانطلق مسيرة تقدمها الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك وبرونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك والعديد من الآباء والأساقفة والكهنة، فيما اطلقت السيدات الزغاريد ابتهاجا بافتتاح مزار العائلة المقدسة.

 

وبدأت احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بتدشين وافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

 

وأجرى برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، يرافقه الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بافتتاح مغارة ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير جبل درنكة، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.

 

ومن المقرر عقد قداس صلوات مساء اليوم الأحد، يعقبه الافتتاح الرسمي بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة المطران الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأب كمال لبيب، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، وسفير الفاتيكان لدي مصر، برونو موزارو، ومحافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي واللواء جمال شكر مدير الأمن .

 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بمحافظة أسيوط، انتهت من أعمال الترميم والتطوير لمغارة  ومزار العائلة المقدسة بكنيسة سيدة الانتقال بدير درنكة بأسيوط، وذلك فى إطار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تم أعمال الترميم للمغارة وبئر مياه كانت العائلة المقدسة تشرب منه أثناء تواجدها فى المنطقة، وأيضا مرسي السفن والذى أبحرت منه العائلة المقدسة أثناء عودتها إلى فلسطين.

 

كما تم عمل تطوير لأول بانوراما كاملة للمحطات والأماكن التى مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها فى مصر، حيث يستطيع الزائر أن يرى الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر، كما تم تزويد البانوراما ببطاقات شرح واستخدام تقنية البار كود بحيث يستطيع الزوار أن يستمعوا إلى شرح كامل لكل مكان من أماكن مسار العائلة المقدسة بمصر.

 

 

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