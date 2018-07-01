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الأحد، 01 يوليه 2018 04:57 ص
خالد صلاح
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صور.. بحيرة "توركانا" فى كينيا على قائمة المواقع المهددة بالإنقراض

الأحد، 01 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. بحيرة "توركانا" فى كينيا على قائمة المواقع المهددة بالإنقراض بحيرة توركانا فى كينيا
بحيرة توركانا (أ ف ب)
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أدرجت بحيرة توركانا فى كينيا، والتى تعدّ أكبر بحيرة صحراوية فى العالم، فى قائمة التراث العالمى المعرض للخطر، إذ بات مهد الإنسانية هذا مهدداً بالانقراض.

وتحمل هذه البحيرة اسم "بحيرة اليشم" بسبب انعكاساتها الفريدة، وهى تمتد بطول 249 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب على طول الأخدود الإفريقى العظيم، ويبلغ عرضها 44 كيلومترا.

وهذه البحيرة هى "الأكثر ملوحة من بين البحيرات الكبرى فى الشرق الإفريقي، والأكبر من بين البحيرات الواقعة فى صحارى فى العالم" وفق ما جاء على الموقع الإلكترونى لمنظمة الأونيسكو.

وفى هذه المنطقة فى كينيا ثلاثة مواقع طبيعية مدرجة فى قائمة التراث العالمى للمنظمة منذ عام 1997، وهى جزيرتا سنترال آيلند، وساوث آيلند وحديقة سيبيلوى الواقعة على الضفاف الشمالية الشرقية للبحيرة.

الصيدون فى بحيرة توركانا
الصيدون فى بحيرة توركانا

 

انخفاض مستوى المياه
انخفاض مستوى المياه

 

انخفاض مستوى بحيرة توركانا فى كينيا
انخفاض مستوى بحيرة توركانا فى كينيا

 

بحيرة توركانا فى كينيا
بحيرة توركانا فى كينيا

 


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