صور..انبعاث دخان من إحدى عربات قطار بمحطة أبوحماد فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

فؤجئ عدد من الركاب مستقلى القطار القادم من "الإسماعيلية - القاهرة"، أثناء تواجده بمحطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، بانبعاث أدخنة من إحدى العربات، ونزول الركاب من القطار.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق بإحدى العربات بالقطار القادم من "الإسماعيلية - القاهرة" بمحطة أبوحماد، وتوجهت الأجهزة الأمنية، وشرطة الحماية المدنية، للسيطرة على الوضع.

وأفاد مصدر أمنى، أن الأدخنة ناتجة عن انبعاث حرارية من القضبان، وأنه تم التعامل معه وجارى اسئناف القطار لرحلته.















