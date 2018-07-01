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الأحد، 01 يوليه 2018 12:46 م
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صحيفة إماراتية تشيد بالشراكة المصرية الإماراتية فى مؤتمر مصر للتميز الحكومى

الأحد، 01 يوليه 2018 11:23 ص
صحيفة إماراتية تشيد بالشراكة المصرية الإماراتية فى مؤتمر مصر للتميز الحكومى الرئيس السيسى وولى عهد أبو ظبى
أبوظبى (أ ش أ)
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أشادت صحيفة (البيان) الإماراتية بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية ذات الجذور التاريخية فى مختلف المجالات بين الإمارات ومصر.

وأكدت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان (الإمارات ومصر شراكة متميزة) - أنه فى إطار سعى البلدين الشقيقين لتعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات بينهما، يأتى بعد غد انعقاد مؤتمر (مصر للتميز الحكومى 2018)، كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى بين البلدين، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر لتحديث وتطوير الأداء الحكومى بهدف بناء نموذج إدارى عربى ناجح ومتميز.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى استعراض التجارب الناجحة فى البلدين، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعرف على أفضل ممارسات العمل الحكومى، كما يساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة فى إطار (رؤية مصر 2030).

وأشارت (البيان) إلى أن المشاركة الإماراتية فى المؤتمر تأتى تأكيدا لحرص دولة الإمارات على بناء شراكة استراتيجية إدارية راسخة بين البلدين الشقيقين فى المجالات كافة، والعمل على بناء نموذج تعاون إدارى ومعرفى حكومى عربى يرسّخ العلاقة التاريخية، ويطلق تجربة جديدة فى التعاون بين الدول العربية عبر الاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة.

 


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