شاهد لحظة إحباط الداخلية تهريب طن وربع بانجو داخل شاحنتين

كتبت : دينا الحسيني

وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار المواد المخدرة وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط اثنين من مهربى المواد المخدرة وبحوزتهما طن وربع من نبات البانجو المخدر.

وقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص فى نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر البانجو من شرق قناة السويس إلى مدن الدلتا بشاحنات خاصة بالأسمنت السائب عبر معابر قناة السويس وذلك إمعاناً فى التمويه وتبديد جهود أجهزة المكافحة.. وفى ضوء ما أكدته التحريات فقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .. وهم كلٍ من أحمد.أ.أ، مواليد 1978، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "خيانة أمانة" و المدعو نادر.م.ا، مواليد 1988، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث اعتزما تهريب شحنة كبيرة من ذات المخدر مخفاة بمخازن سرية معدة سلفا بجسم السيارة رقم " د ع ج 1495 بمقطورة رقم ط ع ب 5169 " قيادة الأول، والسيارة رقم " ط س ط 6291 بمقطورة رقم ب و ل 928 " قيادة الثانى.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهمان المذكوران بالسيارتين المشار إليهما، وذلك حال تواجدهما بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبحوزتهما المضبوطات التالية 481 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر الجاف وزنت 1250 ألف مائتان وخمسون كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 3 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع واستخدامهما للسيارتين والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.