سقوط عامل بوفيه لسرقته 81 ألف جنيه من خزينة شركة بالون طائر بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على عامل بوفيه لسرقته 81 ألف جنيه من خزينة شركة بالون طائر بوسط مدينة الأقصر، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بسرقة 81 ألف جنيه من خزينة إحدى شركات البالون الطائر، وبتكثيف التحريات بمعرفة المقدم محمد حنفى رئيس مباحث مركز شرطة الأقصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "إ.ع" 30 سنة عامل بوفيه بالشركة، واعترف بارتكابه الواقعة لمرور بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.