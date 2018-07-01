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الأحد، 01 يوليه 2018 04:14 م
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سقوط بلكونة عقار بالزيتون قرب المارة.. والحى يشكل لجنة لدراسة حالة العقار

الأحد، 01 يوليه 2018 02:39 م
سقوط بلكونة عقار بالزيتون قرب المارة.. والحى يشكل لجنة لدراسة حالة العقار انهيار بلكونة عقار - أرشيفية
ماجد تمراز
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سقطت شرفة "بلكونة" بالعقار رقم 14 بشارع محمود حسن بحى الزيتون، بالقرب من المارة، حيث تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغا من سكان أحد العقارات المجاورة للعقار، تفيد بسقوطها دون وقوع أى خسائر أو إصابة أحد من المارة بأذى.
 
 
وشكل اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، لجنة للوقوف على القرارات الصادرة للعقار، وجارى متابعة العقار، من قبل مدير الإسكان بالحي، لموافاته بكافة تفاصيل العقار وأى تطور يلحق به.
 
 
فيما تمكنت أجهزة حى الزيتون، من إزالة الإعلانات المخالفة، ومنها إعلان آيل للسقوط من ميدان بن سندر، حفاظًا على أرواح المواطنين المارة.
 

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