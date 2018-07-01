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سفير مصر بطوكيو: الخارجية اليابانية أخطرتنا رسميا بخفض تحذيرات السفر

الأحد، 01 يوليه 2018 01:46 م
سفير مصر بطوكيو: الخارجية اليابانية أخطرتنا رسميا بخفض تحذيرات السفر سفير مصر بطوكيو أيمن كامل
(أ ش أ)
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صرح سفير مصر بطوكيو أيمن كامل بأن الخارجية اليابانية أخطرت السفارة المصرية رسميا بتعديل إرشادات السفر الخاصة بمصر.

وقال السفير كامل - فى تصريح اليوم الأحد "إن اليابان لم تكن تفرض حظرا على السفر لمصر، وإنما تضعها فى المرتبة الثانية من بين ثلاثة مستويات متفاوتة من إرشادات السفر، أقلها توخى الحذر أثناء السفر، وثانيها إعادة النظر فى ضرورة السفر، وصولا للمستوى الثالث ويتضمن التوصية بتأجيل سفر المواطنين اليابانيين لمناطق بعينها".

وأوضح أن التعديلات المعلنة جاءت بعد تواصل مكثف من جانب السفارة مع الحكومة اليابانية لشرح حقيقة تحسن الأوضاع الأمنية وانحسار ظاهرة الإرهاب نتيجة للجهود المكثفة التى قامت بها الجهات المعنية المصرية.

وأشار إلى أن القرار الجديد تضمن إدراج كامل لمناطق الوادى والدلتا ومنطقة الصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر بالكامل والمناطق الساحلية الممتدة من بورسعيد إلى مرسى مطروح ضمن نطاق المناطق التى يمكن لليابانيين زيارتها بحرية مع توخى الحذر فقط، وذلك بالإضافة إلى مناطق القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان وأبو سمبل والمنطقة الساحلية بين مدينتى دهب وشرم الشيخ، وهو ما سيسمح بسفر المواطنين اليابانيين بحرية إلى أغلب المناطق السياحية والشاطئية فى مصر.

ونظمت السفارة المصرية فى طوكيو ندوة عن السياحة فى مصر، وذلك بمقر الاتحاد اليابانى لشركات السياحة الخارجية، حضرها ما يقرب من 50 وكيلا سياحيا، فضلا عن رئيس وقيادات الاتحاد الياباني، ولفيف من ممثلى الإعلام السياحي.

واستعرض السفير كامل، خلال الندوة، مستجدات الترويج السياحى فى مصر والإجراءات المطبقة لتأمين المقاصد السياحية المصرية والمطارات والموانئ، بما يحقق سلامة الزائرين ويعكس مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد مؤخرا.

يذكر أن القرار اليابانى أبقى على إرشادات السفر فى المستوى الثانى بالنسبة لمناطق الصحراء الغربية، والمستوى الثالث بالنسبة للشريط الحدودى مع ليبيا وشبه جزيرة سيناء، ماعدا شرم الشيخ ودهب.

 


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اليابان تعدل ارشادات السفر لمصر

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