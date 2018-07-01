سفارة بكين بواشنطن تدعو السائحين الصينيين لتوخى الحذر إزاء عمليات إطلاق النار

بكين(أ ش أ)

دعت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة السائحين الصينيين إلى توخى الحذر إزاء عمليات إطلاق النار وخدمات الرعاية الصحية باهظة التكلفة فى الولايات المتحدة، كما ذكّرتهم بحق مسئولى تفتيش الحدود فى تفتيشهم.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية، على موقعها الإلكترونى، عن السفارة فى بيان: "إن الأمن الاجتماعى فى الولايات المتحدة غير مرضِ، فعمليات إطلاق النار والسرقة والنهب تحدث بصورة متكررة".

ونوه إخطار السفارة الصينية إلى أن خطوط خدمة الطوارئ المحلية (911) يقدم خدماته باللغة الصينية، وأنه يأتى وسط موجة من عمليات الاحتيال عبر الهاتف طالت مواطنين صينيين حول العالم.

وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن إخطار السفارة يأتى كتذكرة للسائحين الصينيين وسط تزايد المخاوف بشأن زيادة عمليات المراقبة على الزوار؛ بما فى ذلك تفتيش مسئولى الجمارك لهواتف الأشخاص المحمولة.

يُشار إلى أن أكثر من 3 ملايين صينى قاموا بزيارة الولايات المتحدة فى العام الماضى، ومن المتوقع أن يزداد أعدادهم لتصل إلى 4.5 مليون بحلول عام 2022، وفق إحصاءات وزارة التجارة الأمريكية.

وتحتل الصين حاليا المركز الخامس، من حيث عدد الزوار الأجانب الذين يزورون الولايات المتحدة، وتأتى قبلها كندا والمكسيك وبريطانيا واليابان.