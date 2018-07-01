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سعر اليورو اليوم الاحد 1-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية

الأحد، 01 يوليه 2018 11:21 ص
سعر اليورو اليوم الاحد 1-7-2018 واستقرار العملة الأوروبية اليورو _ أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقر  سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأحد 1-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، على نفس الاسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، نظرا للعطلة الرسمية للبنوك اليوم، بالغا فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى 20.71 جنيه للشراء و20.82 جنيه للبيع.

 

وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى..

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.71 جنيه للشراء

20.82  جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.49 جنيه للشراء

20.69 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.53  جنيه للشراء

20.69  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.59  جنيه للشراء

20.75  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.56 جنيه للشراء

20.76 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.55  جنيه للشراء

20.71 جنيه للبيع

 


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