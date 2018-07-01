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الأحد، 01 يوليه 2018 11:47 ص
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سعر الدولار اليوم الأحد 1-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الأحد، 01 يوليه 2018 11:00 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 1-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار _ أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 1-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات الخميس الماضى، نظراً للعطلة الرسمية للبنوك اليوم، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.83جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

 

كان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

 


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