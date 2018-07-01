رئيس مصلحة الجمارك يعود من بلجيكا بعد مشاركته بمؤتمر دولى

وصل مطار القاهرة الدولى منذ قليل مساء الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، قادما من بروكسل بعد مشاركته بفعاليات الجلسة رقم 132 لمجلس التعاون الجمركى بمنظمة الجمارك العالمية، حيث تم خلال الجلسات اعتماد محاضر الاجتماعات رقم 129 و130 و131 لمجلس التعاون الجمركى.

وقدم الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشكر للمجهود الذى قام به فريق العمل الخاص بإضافة اللغة العربية إلى لغات المنظمة من خلال المشروع التجريبى الذى يستمر لمدة عامين وكذا للجنة الفنية للنظام المنسق على التوصية الخاصة بتطبيق البند 24 03 على التبغ طبقا للرأى الذى تبنته الجمارك المصرية.

وعرض كيونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية تقرير عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون الجمركى للعامين 2016 /2017 والتحديات والفرص المتعلقة بمجالات تيسير التجارة والتجارة الالكترونية الخاصة ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والتعاون بين الجمارك والضرائب وإطار عمل المعايير( safe ) وتأمين الطيران وقياس الآداء واتفاقية كيوتو المعدلة والتى بلغ عدد أعضائها 114 عضوا.