رئيس شركة كربون القابضة: البدء فى تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة قبل نهاية 2018

أعلن رجل الأعمال باسل الباز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "كربون القابضة"، أن الشركة ستبدأ خلال الـ 3 أو 4 أشهر المقبلين تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار .

وقال الباز، فى حوار خاص مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء على هامش توقيع أكثر من 11 عقد مساء أمس السبت لتدبير التمويل اللازم لبناء المجمع، أنه بخصوص التنفيذ سوف نبدأ خلال 3 أو 4 أشهر اعتبارا من اليوم"

وأوضح الباز، أن كافة الأعمال الهندسية الخاصة ببناء المجمع تم الانتهاء منها وتم تدبير التمويل اللازم لتنفيذ المجمع. مشروع بهذا الحجم قد يأخذ من 5 لـ 10 سنوات لتدبير تمويل ضخم كهذا.

وتعاقد الباز، خلال حفل التوقيع الذى حضرته مؤسسات تمويل دولية، مع أربع جهات تمويل حكومية دولية من بينها مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، وبنك الصادرات والواردات الأمريكى ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية دون ضمانات سيادية وبتسهيلات إئتمانية، حيث تصل فترة السداد إلى 17 عاما بفوائد تتراوح بين 1.5% لـ 2%.

وحول تأمين إمدادت مادة "النافاتا" وعما إذا كانت الشركة فى مفاوضات مع شركات أو أطراف إقليمية لتأمين تلك الإمدادت، كشف الباز "من ضمن الاتفاقيات التى تم توقيعها السبت، اتفاقية مع شركة AOT لتوريد 4 مليون طن من مادة النافاتا – إذا احتجنا لذلك- لمدة 25 عاماَ طبقا للأسعار العالمية."

وأضاف الباز، أن مجمع بهذا الحجم، إلى جانب أنه سيخلق عدد هائل من فرض العمل، فإنه سيخدم القطاع الصناعى، وتركيزنا منصب حاليا على إخلاء منطقة صناعية فى محيط المجمع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.