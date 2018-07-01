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رئيس الوزراء يبحث فى نواكشوط مع نظيره الموريتانى التعاون المشترك

الأحد، 01 يوليه 2018 10:31 ص
رئيس الوزراء يبحث فى نواكشوط مع نظيره الموريتانى التعاون المشترك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
أ ش أ
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أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس الوزراء الموريتانى المهندس يحيى ولد حدمين، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاندماج الأفريقى فى ضوء الملفات الهامة المطروحة على أجندة قمة الاتحاد الأفريقى.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل صباح اليوم إلى مطار نواكشوط للمشاركة فى الدورة العادية الـ31 لقمة الاتحاد الأفريقى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخصص لرئيس الوزراء استقبال كبير، وكان فى مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الموريتانى وأعضاء الحكومة والسفير المصرى فى نواكشوط ماجد نافع مصلح.

يذكر أن القمة، التى تستمر يومين، تعقد تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، وتناقش عددا من الموضوعات منها عملية الإصلاح المؤسسى والمالى وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

 

 

 


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