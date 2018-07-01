رئيس الوزراء اليمنى يؤكد ضرورة بذل الجهود لاستكمال تحرير "تعز"

أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر؛ خلال لقائه اليوم مع محافظ تعز الدكتور أمين محمود بقصر معاشيق فى عدن مجمل الأوضاع العسكرية والخدمية فى تعز .

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال المحافظة التى لا زالت تقبع تحت وطأة مليشيات الحوثى الانقلابية، وأن تعز بمكانتها التاريخية وموقعها الاستراتيجى ورمزيتها الوطنية ستظل بوابة النصر العظيم للوطن من براثن الانقلاب الحوثى البغيض.

واطلع رئيس الوزراء على جملة من الموضوعات المتعلقة بالآليات المتبعة بتطبيع الحياة فى المحافظة، والجهود التى تبذلها قيادة المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية فى تحقيق الأمن ومواجهة الاختلالات الأمنية وردع قوى الظلام التى تستهدف الأبرياء من المواطنين.

وشدد بن دغر على ضرورة ترتيب الأوضاع الإدارية والمالية فى المحافظة، ومضاعفة الجهود وبذل المزيد من العمل الدؤوب والمضى قدما بشتى الوسائل والطرق ووفقا والإمكانيات المتاحة لتطبيع الحياة.

وبدوره ثمن محافظ محافظة تعز الجهود التى تبذل من أجل تعز من قبل الحكومة، شاكرا اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لاحتياجات المحافظة، مؤكدا سعى السلطة المحلية لتقديم الجهد اللازم لخدمة المحافظة ووقوف أبناء تعز الأحرار خلف القيادة السياسية، نابذين كل مظاهر القتل والعنف والانقلاب الحوثى الإيرانى على الدولة.