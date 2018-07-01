رئيس الوزراء الموريتانى يستقبل مصطفى مدبولى فى مطار نواكشوط

كتبت هند مختار

استقبل رئيس مجلس الوزراء الموريتانى، يحيى ولد حدمين، صباح اليوم بمطار نواكشوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذى يشارك اليوم فى الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعقد المؤتمر يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، وتتضمن فعالياته مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات في مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.

وشكر الدكتور مصطفى مدبولى نظيره الموريتانى على حسن الاستقبال، معربا ًعن تمنياته بنجاح أعمال القمة، وزيادة أوجه التعاون بين البلدين.

بدوره، رحب رئيس الوزراء الموريتانى بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات