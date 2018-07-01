video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دمج كيم تشاينا وسينوكيم الصينيتان

الأحد، 01 يوليه 2018 09:05 ص
دمج كيم تشاينا وسينوكيم الصينيتان الرئيس الصينى -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أفادت صحيفة تساى تشين الاقتصادية أن مجموعة سينوكيم المملوكة للدولة الصينية وكيم تشيانا ستندمجان وإن نينج قاو نينج رئيس مجلس إدارة سينوكيم سيتولى منصب رئيس مجلس ادارة كيم تشاينا.

كانت رويترز قالت إن الشركتين تجريان محادثات اندماج لإقامة أكبر شركة لصناعة الكيماويات فى العالم بقيمة 120 مليار دولار وإن رئيس سينوكيم سيرأس الكيان الجديد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الشركتين إن نينج سيصبح رئيس مجلس الإدارة وأمين الحزب فى كيم تشاينا فى حين سيتقاعد رئيس مجلس الإدارة الحالى رن جيان شين.

وأضاف التقرير أن التغيير الإداري أعلنه مسؤولون من لجنة الرقابة على أصول الدولة وإدارتها ووزارة التنظيم في مقر كيم تشاينا أمس السبت.

وأضافت الصحيفة "لكن لا توجد خطة محددة لكيفية تأسيس الشركة الجديدة".

ورفض متحدث باسم سينوكيم التعليق على تغييرات الإدارة أو الاندماج المحتمل للشركتين.

كذلك لم يرد المسؤول الإعلامي في كيم تشاينا على طلب للتعقيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زعيم كوريا الشمالية طلب مساعدة الصين لإنهاء العقوبات سريعا

رقصات وأغانى فلكورية ومعاصرة فى حفل صينى على مسرح الجمهورية

إنجازات ثقافية بعد 30 يونيو.. تبادل ثقافى بين مصر والصين بدأ 2016.. الاتفاق مع فرنسا على بروتوكول لنشر ثقافة البلدين.. افتتاح متحفى عبد الناصر وعائشة فهمى.. وتفعيل الشركة القابضة للاستثمارات السينمائية

سريلانكا تنقل وحدة من قواتها البحرية إلى ميناء تديره الصين

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل الصين قبل نهاية فترة خدمته

الصين تحارب تهرب الممثلين من الضرائب.. وتفرض قيودا على الأجور

اخبار عالميه

الصين

الرئيس الصينى

اقتصاد صينى




لا تفوتك
مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

مصر تطالب بعدم فرض عقوبات على جنوب السودان ضمن 3 أسس لحل الأزمة

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

صور.. المصريون يحتفلون بذكرى 30 يونيو.. توزيع أعلام على المارة والجنود بميدان التحرير.. التقاط الصور التذكارية مع قوات الجيش.. ويؤكدون: "النهاردة عيد وياريت الكل يحتفل".. وحدائق القاهرة توزع هدايا على الأطفال

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

ملخص مباريات اليوم الأول بدور الـ16× 30 صورة.. "مبابى" يؤهل الديوك الفرنسية لربع النهائى ويقصى راقصى التانجو وميسى من مونديال روسيا.. و"كافانى" يقود أوروجواى للفوز على البرتغال ويُخرج رونالدو من العُرس الكروى

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

كأس العالم 2018.. 5 لقطات لا تفوتك فى مباريات السبت

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لو مش حابب ترد.. 3 حيل للتهرب من الرد على رسائل واتس آب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة