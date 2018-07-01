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دخول طلاب الثانوية للجان السيدة زينب لأداء امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة

الأحد، 01 يوليه 2018 09:05 ص
دخول طلاب الثانوية للجان السيدة زينب لأداء امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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دخل طلاب الثانوية العامة منذ قليل، للجان امتحاناتهم لأداء امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والأستاتيكا والفلسفة والمنطق، حيث رصد اليوم السابع لحظة دخول الطلاب بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

 


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