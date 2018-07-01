حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 1-7-2018

كتب أحمد أبو حجر

شهد الاقتصاد المصرى مجموعة متنوعة من الأخبار على مدار اليوم الأحد 1 يوليو 2018، وجاء فى مقدمتها طرح وزارة المالية لأذون وسندات خزانة بـ182 مليار جنيه خلال شهر يوليو الجارى، فيما أعلن رئيس شركة كربون القابضة البدء فى تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة قبل نهاية 2018.. وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم..

المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ182 مليار جنيه خلال يوليو الجارى

أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 182 مليار جنيه خلال يوليو الحالى.

وذكرت الوزارة - فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة اليوم الأحد أنه سيتم طرح أذون خزانة أجل 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5.41 و5.41 و250.40 و750.42 مليار جنيه على التوالى.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يوليو 2021) بقيمة 4 مليارات جنيه، أجل 5 سنوات (استحقاق يوليو 2023) بقيمة 250.5 مليار جنيه".

وأوضحت المالية، أنه سيتم طرح سندات أجل 8 سنوات (استحقاق يوليو 2026) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق مايو 2027) بقيمة 750.3 مليار جنيه.

رئيس شركة كربون القابضة: البدء فى تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات بالسخنة قبل نهاية 2018

أعلن رجل الأعمال باسل الباز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "كربون القابضة"، أن الشركة ستبدأ خلال الـ 3 أو 4 أشهر المقبلين تنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار.

وقال الباز، فى حوار خاص مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء على هامش توقيع أكثر من 11 عقد مساء أمس السبت لتدبير التمويل اللازم لبناء المجمع، أنه بخصوص التنفيذ سوف نبدأ خلال 3 أو 4 أشهر اعتبارا من اليوم"

وأوضح الباز، أن كافة الأعمال الهندسية الخاصة ببناء المجمع تم الانتهاء منها وتم تدبير التمويل اللازم لتنفيذ المجمع. مشروع بهذا الحجم قد يأخذ من 5 لـ 10 سنوات لتدبير تمويل ضخم كهذا.

وتعاقد الباز، خلال حفل التوقيع الذى حضرته مؤسسات تمويل دولية، مع أربع جهات تمويل حكومية دولية من بينها مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، وبنك الصادرات والواردات الأمريكى ومؤسسة الاستثمار عبر البحار الأمريكية دون ضمانات سيادية وبتسهيلات إئتمانية، حيث تصل فترة السداد إلى 17 عاما بفوائد تتراوح بين 1.5% لـ 2%.

وحول تأمين إمدادت مادة "النافاتا" وعما إذا كانت الشركة فى مفاوضات مع شركات أو أطراف إقليمية لتأمين تلك الإمدادت، كشف الباز "من ضمن الاتفاقيات التى تم توقيعها السبت، اتفاقية مع شركة AOT لتوريد 4 مليون طن من مادة النافاتا – إذا احتجنا لذلك- لمدة 25 عاماَ طبقا للأسعار العالمية."

وأضاف الباز، أن مجمع بهذا الحجم، إلى جانب أنه سيخلق عدد هائل من فرض العمل، فإنه سيخدم القطاع الصناعى، وتركيزنا منصب حاليا على إخلاء منطقة صناعية فى محيط المجمع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

"تنمية الصادرات" تنظم بعثة تجارية لهولندا بمشاركة 10 شركات صغيرة ومتوسطة

نظمت هيئة تنمية الصادرات بعثة تجارية لمدينة روتردام الهولندية، ضمت 10 شركات مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجال الحاصلات الزراعية، واستهدفت الترويج للصادرات الزراعية المصرية للأسواق الهولندية، وذلك فى إطار مبادرة التجارة الخضراء.

وقالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، فى بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، أن البعثة تضمنت زيارات ميدانية لخمسة مصانع من أكبر المصانع الهولندية العاملة فى مجال الحاصلات الزراعية، واستهدفت عقد لقاءات مع مديرى ومسئولى التصدير بهذه المصانع، للتعرف على أساليب التصنيع الحديثة فى مجال الحاصلات الزراعية، لافتة إلى أن الشركات المصرية استعرضت منتجاتها وقدرتها على التصدير للسوق الهولندى.

وأضافت الشوربجى، أن الجانب الهولندى قام باستعراض اشتراطات ومتطلبات دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الهولندى وشهادات الجودة المطلوبة، بالإضافة إلى المشكلات التى تواجه المستوردين الأجانب عند استيراد المنتج المصرى.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أن الشركات المصرية قامت، خلال البعثة، بعرض منتجاتها بقاعة خاصة بالمنطقة الصناعية بروتردام، حيث تم عقد لقاءات ثنائية (B2B) للمصدرين المصريين مع كبار المستوردين وممثلى السلاسل التجارية فى هولندا، بالاستعانة بشركة استشارية هولندية.

ونوهت شيرين الشوربجى، عن أن الوفد المصرى استعرض مع مسئولى وزارة الصناعة الهولندية اشتراطات الحكومة الهولندية واللوجستيات الخاصة باستيراد الحاصلات الزراعية وكيفية دخول السوق الهولندى، وكذلك طرق تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى هولندا وشهادات الجودة المطلوبة، مشيرة إلى أن الجانب الهولندى أكد على أنه بدءا من عام 2020 لن يتم السماح للحاصلات الزراعية بدخول هولندا إلا بعد الحصول على شهادة (Fair Trade).

وقال مدحت عبد اللطيف رئيس المكتب التجارى المصرى فى لاهاى، فى كلمته أمام فعاليات الندوة التى عقدت من فعاليات الزيارة، إن العلاقات المصرية الهولندية علاقات متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصرى والهولندى على حد سواء، مشيرًا إلى أن هناك فرصا تجارية واستثمارية واعدة أمام مجتمعى الأعمال بالبلدين فى مختلف المجالات".

وبدوره، استعرض أحمد أمين نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات لشئون الترويج والمعارض ورئيس البعثة، أهم الصادرات المصرية وطرق الزارعة فى مصر وأوجه التعاون المقترحة بين مصر وهولندا فى مجال الحاصلات الزراعية، موجها الدعوة لكبار المستوردين وممثلى السلاسل التجارية الهولندية لزيارة المصانع المصرية والمزارع الخاصة بالشركات، حيث سيتم الترتيب لهذه الزيارة خلال المرحلة المقبلة.

تيسيرًا على المواطنين..

وزير المالية: مد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامة إلى 15 يوليو الحالى

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 يوليو الحالى دون توقيع أى غرامة تأخير على الممولين إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.

وأكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قرار الوزير يستهدف التيسير على المواطنين ملاك الوحدات العقارية فى ظل الإقبال المتزايد منهم على سداد الضريبة العقارية خاصة من ملاك الوحدات العقارية بالقرى السياحية فى الساحل الشمالى .

وقالت سامية حسين، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن وزير المالية طالب قيادات المصلحة بعمل كل ما يلزم من تيسيرات وتسهيل الإجراءات لجميع ممولى الضريبة العقارية، حيث تم السماح بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالى فى الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة منعًا للزحام خاصة فى هذه الأيام التى تشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.

حماية المنافسة يرصد مخالفات مصنعى مواد البناء وقطاع النقل البرى

قال جهاز حماية المنافسة، إنه قام بتوجيه العديد من مأموريات الضبط القضائى لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد قيام بعض المصنعين فى قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

وأضاف الجهاز، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن العديد من الشركات فى قطاع النقل البرى قامت بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع فى الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك فى العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأشار الجهاز، إلى أنه جارى الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارساتـ وفى هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية فى كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث فى كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانونى أو موضوعى أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصرى من الممارسات الاحتكارية.

وزارة التخطيط تعلن أجندة مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" الذى سيتم إطلاقه يومى 3 و4 يوليو الجارى سيشهد عرض تجارب حكومية مصرية مختلفة تطال قطاعات التميز الحكومى والإصلاح الإدارى، حيث تستعرض وزارة التخطيط رحلة التميز فى القطاع الحكومى فى مصر، مضيفة أنه سيتم كذلك مشاركة تجربة جامعة زويل الرائدة فى مصر، وتجربة بنك مصر على عقود من التغيرات والتطورات فى نماذج الإدارة.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن المؤتمر يتضمن كذلك عرض لتجربة التميز فى بناء المدن الذكية فى مصر من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة أن التحول إلى المدن الذكية أو المستدامة هو أمر تتبعه معظم مدن العالم حالياً، حيث أصبح وجودها ضرورة لمواكبة ما يحدث من تطورات وتغييرات وذلك بهدف تقديم أفضل خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستتضمن مواضيع مرتبطة بالريادة العالمية ومستقبل التميز الحكومى والإصلاح الإدارى فى مصر.

من جانبه أكد محمد بن عبدالله القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجانب الاماراتى سيستعرض خلال المؤتمر العديد من التجارب المرتبطة بمنظومة التميز الحكومى فى دولة الإمارات، بما فى ذلك تجربة مدينة دبى فى التميز، وآليات الابتكار فى التقنيات الحديثة لتحقيق التميز، ومناقشة كيفية تبنى منظومة التميز فى العمل الحكومى وتأثيرات ذلك فى تحقيق النجاح، فضلا عن تناول تأثير القيادة الاستثنائية المتميزة على الأداء الحكومى، واستعراض عناصر التميز فى إدارة مشاريع البنية التحتية، أضاف قائلا: "نحن نهدف لخلق حراك إدارى استراتيجى عربى بالتعاون مع جمهورية مصر العربية

أما فيما يرتبط بالابتكار فى الخدمات الحكومية فيشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات حول تصميم نماذج متكاملة للخدمات الحكومية، وصناعة الريادة العالمية فى خدمات الأعمال واستعراض مفهوم الحكومات الأكثر ابتكاراً حول العالم والتميز فى التحول الذكى للخدمات

يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كانت قد اعلنت فى أبريل الماضى عن تبنى الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومى وذلك فى مؤتمر صحفى حضره وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.