حريق هائل فى مستنقعات "وينتر هيل" ببريطانيا

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

نشب حريق هائل، اليوم الأحد، فى المستنقعات فى وينتر هيل، بالقرب من ريفينجتون، فى بريطانيا، والتى التهمت مساحات خضراء واسعة، فيما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق المستمر منذ عدة ساعات.

ولجأ رجال الإطفاء فى ريفينجتون البريطانية، إلى استخدام طائرات هليكوبتر للمساعدة فى السيطرة على الحريق الممتد عبر مساحات خضراء شاسعة، بينما تتصاعد سحب كثيفة من الدخان الأبيض نتيجة الحريق والتى غطت سماء المنطقة تمامًا.



حريق فى مستنقعات وينتر هيل ببريطانيا



حريق يلتهم المساحات الخضراء فى وينتر هيل ببريطانيا



حرائق هائلة فى وينتر هيل ببريطانيا



رجل إطفاء يقف أمام حريق فى وينتر هيل ببريطانيا



الأشجار تشتعل بسبب حريق وينتر هيل فى بريطانيا



النيران تلتهم الأشجار والمساحات الخضراء فى بريطانيا



رجل إطفاء يبتعد عن مصدر اللهب فى بريطانيا



رجا إطفاء يحاولون السيطرة على حريق فى بريطانيا



رجل إطفاء يحمل مجرفة أثناء مواجهة حريق فى بريطانيا



رجل إطفاء يسحب خرطوم مياه للسيطرة على حريق ببريطانيا



رجل إطفاء يبعد الأغنام عن موقع الحريق فى بريطانيا



منزل خشبى فى موقع حريق هائل بمستنقعات وينتر هيل ببريطانيا



سحب كثيفة تغطى سماء وينتر هيل فى بريطانيا