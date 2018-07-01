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حالة الطقس اليوم الأحد 1/7/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 01 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 1/7/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وأما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها المُعتادة خلال هذه الفترة من العام الى أعلى بقليل، وتسود أجواء صيفية اعتيادية فى عموم المناطق، وتكون حارة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
فى خليج العقبة الرياح شمالية، مُعتدلة السرعة،  حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 

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