جمارك مطار القاهرة تضبط راكبة يمنية أثناء محاولتها تهريب مشغولات ذهبية

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من ضبط راكبة يمنية حاولت تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

أثناء إنهاء إجراءات الركاب على متن طائرة الخطوط اليمنية، اشتبه أحمد سيد الصغير، نجاح لطفى، مأمورى جمارك، فى الراكبة، وبعرضها على محمد عبد المنعم وأميرة عطية مدير إدارة الجمرك، و خالد الجمال مدير عام الجمرك، أمرا بتفتيشها وعثر بداخل عدد من فساتين السهرة على جيوب سرية تحتوى على مشغولات ذهبية بوزن قرابة النصف كيلو، وتم تحريرمحضر ضبط جمركى رقم 31 لسنة 2018.