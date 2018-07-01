توافد طلاب الثانوية على لجان الامتحانات.. ووصول صناديق البوكليت المدارس

توافد منذ قليل، طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة، فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

فيما بدأت لجان السير استلام صناديق أسئلة البوكليت تحت تأمين الشرطة ورصد "اليوم السابع" وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب حيث يرافق سيارة نقل الصناديق قوات من الشرطة لتأمين وصول الامتحانات بشكل آمن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك متابعة من جانب غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان على مستوى الجمهورية، للتأكد من وصولها فى موعدها المحدد لها دون مشاكل.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.