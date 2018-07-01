تنفيذ 58911 حكما قضائيا وضبط 9 بلطجية فى حملة الأمن العام خلال 24 ساعة

كتبت : دينا الحسيني

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 176 قضية مخدرات منها كمية من مخدر البانجو وزنت 8.575 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,605 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت جرامات وكمية من مخدر الفودو وزنت 974 جراما وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,010 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 420 جراما و6585 قرصا مخدرا.

كما تم ضبط 57 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة. وضبط 9 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وضبط 208 دراجة نارية مخالفة وإعادة 6 سيارات، ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 58911 حكما متنوعا منهم 224 حكم جنائى. و15623 حكم حبس جزئى و2681 حكم حبس مستأنف و32903 حكم غرامة و7480 حكم بمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، وجارى استمرار الحملات الأمنية.