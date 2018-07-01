video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 58911 حكما قضائيا وضبط 9 بلطجية فى حملة الأمن العام خلال 24 ساعة

الأحد، 01 يوليه 2018 03:14 م
تنفيذ 58911 حكما قضائيا وضبط 9 بلطجية فى حملة الأمن العام خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 176 قضية مخدرات منها كمية من مخدر البانجو وزنت 8.575 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,605 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت جرامات وكمية من مخدر الفودو وزنت 974 جراما وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,010 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 420 جراما و6585 قرصا مخدرا.

 

كما تم ضبط 57 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة. وضبط 9 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وضبط 208 دراجة نارية مخالفة وإعادة 6 سيارات، ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم وتنفيذ 58911 حكما متنوعا منهم 224 حكم جنائى. و15623 حكم حبس جزئى و2681 حكم حبس مستأنف و32903 حكم غرامة و7480 حكم بمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، وجارى استمرار الحملات الأمنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الداخلية": ضبط 29 قضية مواد بترولية و191 قضية تهريب دقيق مدعم

حمله أمنيه

تنفيذ احكام

هارب من احكام

مكافحه المخدرات

الامن العام

وزاره الداخليه

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

س و ج.. أهم المعلومات حول تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

العثور على تابوت أثرى يزن 30 طنا أسفل عقار فى الإسكندرية

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

المالية تعلن بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.42 تريليون جنيه.. محمد معيط: 257.7 مليار جنيه مخصصات التعليم والصحة.. و194 مليار جنيه لبرامج الدعم و69 مليارا مساهمات من الخزانة العامة لصناديق المعاشات

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كأس العالم يودع كريستيانو رونالدو وميسي.. الصحافة العالمية تواسى أساطير الكرة وتتغزل فى مبابى وكافانى.. أوليه الأرجنتينية تعترف: "لسنا الأفضل".. وإيطاليا تتحدث عن المونديال الأغرب فى غياب الآزورى

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

كارتيرون: "متعود" على تدريب الفرق الكبرى وحصد الألقاب وأنتظر عودة الدوليين - صور

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة