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الأحد، 01 يوليه 2018 05:35 م
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تنفيذ 119 حكما قضائيا وفحص 18 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

الأحد، 01 يوليه 2018 05:27 م
تنفيذ 119 حكما قضائيا وفحص 18 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح كلابش - أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 119 حكما قضائيا، وفحص 18 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من فحص 7 مسجلين خطر و11 مشتبه فيهم تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و57 حكم جزئى و9 أحكام مستأنفة و37 حكم بغرامات و 15 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 349 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 67 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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