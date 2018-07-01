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الأحد، 01 يوليه 2018 05:59 ص
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تعرف على نفقات هيئة النقل العام بالقاهرة × 6 معلومات

الأحد، 01 يوليه 2018 04:00 ص
تعرف على نفقات هيئة النقل العام بالقاهرة × 6 معلومات النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تعتبر هيئة النقل العام بالقاهرة من أهم المرافق الحيوية التى يعتمد عليها ملايين المواطنين كوسيلة نقل يومية فى نطاق القاهرة الكبرى، حيث تربط ثلاث محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" ببعضهما، ولا تقل أهمية عن خطوط مترو الأنفاق، ويعرض اليوم السابع نفقات هينة النقل فى السطور التالية..
 

1- الهيئة تنفق شهريا أكثر من 62 مليون جنيه، بخلاف رواتب العاملين.

2- الهيئة تستهلك 6.5 مليون لتر سولار شهريا، بـ36 مليون جنيه تقريبا.

3- وتستهلك 78 مليون لتر سنويا بـ429 مليون جنيه سنويا.

4- الهيئة تنفق 20 مليون جنيه شهريا على قطع الغيار.

5- تنفق الهيئة 10 ملايين جنيه سنويا على تغيير الزيوت.

6- تنفق الهيئة 5 ملايين جنيه شهريا على الإطارات.

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