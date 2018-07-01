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الأحد، 01 يوليه 2018 06:38 م
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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام

الأحد، 01 يوليه 2018 05:32 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بإجمالى قيمة تداول بلغت 42.572 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.9%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 41.230 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.5%.
 
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 31.111 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 22.941 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 19.339 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 17.656 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.9%، اتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 14.467 مليار جنيه بنسبة 4.1%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 14.069 مليار جنيه بنسبة 3.9%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وشركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 10.385 مليار جنيه، و 8.859 مليار جنيه جنيه، بنسبة 2.9%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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