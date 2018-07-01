تعرف على أبرز المرشحين بالانتخابات المكسيكية وتحديات الرئيس القادم

كتبت فاطمة شوقى

تبدأ الانتخابات المكسيكية اليوم الأحد، وسينتخب الناخبون رئيسا جديدا لمدة ست سنوات، 500 عضو فى مجلس النواب و128 عضوا فى مجلس الشيوخ، وتواجه البلاد أكبر عملية انتخابية فى تاريخها مع 629 مكتبا فيدراليا للاختيار بينها، بالإضافة إلى 17.670 سلطة محلية، والقائمة الأسمية للناخبين هى 89 مليون شخص وهو الأعلى فى التاريخ.

ويعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورقة رابحة للضغط على المكسيكيين فى الانتخابات، وذلك بسبب الأزمة المشتعلة بين ترامب والمكسيك بسبب بناء الجدار المكسيكى، وطرد المهاجرين، ولكن اليسار المكسيكى أكثر استغلالا للرئيس الأمريكى فى الحملات الانتخابية.

وهناك أربعة مرشحين للرئاسة هم:

1- خوسيه انطونيو ميد



المرشحين الأربعة فى الانتخابات المكسيكية

- مرشح من قبل تحالف "كل من أجل المكسيك" الذى أسسه الحزب الثورى المؤسسى الحاكم PRI إلى جانب حزب نويفا أليانزا (PANAL).

- وزير الخزانة المكسيكى السابق ويرغب فى تحويل المكسيك إلى قوة عظمى وخلق ظروف معيشية أفضل للمواطنين، يبلغ 48 عاما وهو من التكنوقراط.

- درس القانون والاقتصاد وحصل على درجة الدكتوراة فى المالية العامة والاقتصاد الدولى ومن بين مقترحاته الزيادة فى الراتب الأساسى وخلق مصادر للعمالة والتغطية الشاملة للمدارس الثانوية للشباب.

2- ريكاردو أنايا

- مرشح ائتلاف "من أجل نهضة المكسيك" الذى أنشأته أحزاب الثورة الديمقراطية Movimiento Ciudadano MC



ريكاردو انايا

- درس القانون وحصل على درجة الماجستير فى قانون الضرائب ودرجة الدكتوراه فى العلوم السياسية، ولكنه أعلن فى حملته الانتخابية أنه يريد حكومة ائتالافية ومشاركة المواطنيين.

- وجه اتهاما لجهاز الاستخبارات المكسيكى «Cisen» بمراقبة حملته التى تعد جزءا من أنماط التجسس ضد معارضى الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو وإدارته المتورطة.

3- أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (املو)

أهم المنافسين، من ائتلاف Together We Make History الذى شكلته حركة التجديد الوطنية (Morena)، مع أحزاب العمل (PT) والاجتماع الاجتماعى (PES).



لوبيز اوبرادور يتقدم فى استطلاعات الرأى للانتخابات

-أشد سياسى "يسارى" شعبوى مناهض للولايات المتحدة الأمريكية.

- شعبوى قديم خاض سباقين رئاسيين فى الماضى، وقد أظهر اللين مؤخرا وتنصل من بعض مقترحاته السابقة، مثل تأميم البنوك والصناعة وإخراج المكسيك من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا.

- حال فوزه سيكون أول رئيس مكسيكى خلال الثلاثة عقود الماضية، لا يتحدث اللغة الإنجليزية، وأولهم بلا منازع فى عدم تلقيه تعليمه الجامعى خارج حدود المكسيك، وأعلن عن اعتزامه مفارقة التقاليد الرئاسية السائدة، وقال "أوبرادور" إنه لن يقوم بجولات وزيارات خارجية كثيرة ومتكررة على غرار الرؤساء المكسيكيين السابقين، وإن جهوده ستنصب على الأهداف والقضايا الداخلية، مثل إنشاء البرامج الاجتماعية التى من شأنها أن تفيد الفقراء والمسنين.

- أوبرادور قادر على استعادة المصداقية للسياسات الخارجية المكسيكية، وذلك عن طريق العودة إلى المبادئ الراسخة التى تقوم عليها هذه السياسات مثل مبدأ "الاستقلال الذاتى" وسياسة "عدم التدخل" التى دأبت على انتهاجها المكسيك.

- وفى الوقت الذى سيحرص فيه "أوبرادور" على عدم تقويض العلاقات الاقتصادية الوطيدة التى رسختها اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة المبرمة بين كل من أمريكا والمكسيك فى عام 1994، فأنه بحاجة إلى اقتصاد وطنى معافى، يمكنه من تحقيق أجندته الداخلية الطموحة.

4- خايمى رودريجيز كالديرون (البرونكو)

- كان نائب رئيس الحزب الثورى المؤسسى من عام 1991 إلى 1994، وكان رئيس ولاية نويفو ليون من 2009 إلى 2012.

- مرشح مستقل ولد فى جاليانا ويبلغ 60 عاما، وهو مهندس زراعى بدأ حياته السياسية فى أوائل الثمانيينات، وحاولوا قتله بسبب استيراتيجيته ضد الجريمة المنظمة.

ومن التحديات التى تواجه الرئيس القادم هى:

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الاقتصاد

يعتبر التحدى الأكبر امام الرئيس القادم هو تحقيق إنجازات اقتصادية تنهض بالبلاد وتنتشلها من براثن تزايد معدلات الفقر وانعدام الأمن وانتشار الفساد فى مؤسسات الدولة مما قلص من فرص الاستثمار.

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عصابات المخدرات

أما مواجهة عصابات المخدرات، فهو أيضا تحدى كبير لا يقل عن الملف الاقتصادى، حيث أنه يتم قتل عشرات الآلاف على أيديهم، مما يتسبب فى خروج العديد من العائلات فى مظاهرات بسبب مقتل أولادهم على أيدى عصابات المخدرات.

ووفقا لصحفة "انيبثيون" المكسيكية فقد وصل عدد جرائم القتل فى المكسيك فى عام 2017 فقط إلى 23 ألف و110 جريمة قتل فيما يعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ 1997 حين بدأت السلطات إحصاء هذه الجرائم.

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ترامب

ولكن مواجهة الرئيس الامريكى دونالد ترامب يعتبر التحدى الأصعب خاصة فيما يخص قراراته العدائية ضد المكسيكين والمهاجرين منهم فى الولايات المتحدة، فضلا عن تغريداته المليئة بالسخرية والإهانة، فضلا عن إصراره على بناء الجدار العازل ونشر قوات الحرس الوطنى على الحدود لمنع توافد المهاجرين وطرد المقيمين منهم فى الولايات المتحدة، وصولا لتهديداته الدائمة بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة (نافتا) المطبقة منذ عام 1994.

ويتوقع العديد من السياسيين ميل المكسيكيين للتغيير خلال الانتخابات المقبلة بعدما أصابهم السأم من الأوضاع الداخلية، ومن الوعود والتصريحات التى طالما سمعوها فى الخطب ولم يتحقق منها شىء على أرض الواقع.