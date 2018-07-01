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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث مدينة الإنتاج الإعلامى للأربعاء

الأحد، 01 يوليه 2018 10:57 ص
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث مدينة الإنتاج الإعلامى للأربعاء المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي"، إداريا لجلسة الأربعاء المقبل.

 

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها القتل العمد والشروع في القتل العمد، وإتلاف أموال عامة، وكذا إتلاف أموال خاصة، والبلطجة واستعراض القوة والتعدي بالضرب على عدد من جنود وضباط قوات الأمن المركزي، والتعدي على بعض المارة ومحاولة اقتحام والتعدي على منشأة حكومية "مدينة الإنتاج الإعلامي" بغرض القيام بعمل إرهابي، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص.


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