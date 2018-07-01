"بى آى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 8667 ألف ورقة بقيمة قدرها 7518.3 ألف جنيه خلال شهر يونيو الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3152.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 789.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة أم بى للهندسة، بحجم تداول بلغ 3017.3 ألف ورقة، وبقيمة 2537.2 ألف جنيه.

وجاءت شركتا يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 5.2 ألف ورقة بقيمة 37.4 ألف جنيه للأولى، 0.3 ألف ورقة مالية 4.6 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 24338.3 ألف ورقة مالية بقيمة 18647.1 ألف جنيه من خلال تنفيذ 2660 عملية.