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بدء دخول الطلاب للجان القاهرة لأداء امتحانات الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا

الأحد، 01 يوليه 2018 08:51 ص
بدء دخول الطلاب للجان القاهرة لأداء امتحانات الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا امتحانات الثانوية العامة
كتب ـ ماجد تمراز
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سمحت قوات تأمين اللجان، منذ قليل، للطلاب بدخول اللجان بمدارس الخديوية الثانوية بنين، والحلمية التجريبية المشتركة، والمحمدية الإعدادية بنات، والمحمدية التجريبية، والبهية البرهانية الإعدادية بنات، وذلك قبل بدء امتحانات الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا لاستكمال إجراءات التفتيش التى تتم قبل جلوسهم وتوزيع أوراق الأسئلة عليهم.

 

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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