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الأحد، 01 يوليه 2018 09:20 ص
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اليوم.. نظر تجديد حبس صاحب مقهى "شيشة الأطفال" بسوهاج

الأحد، 01 يوليه 2018 08:00 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس صاحب مقهى "شيشة الأطفال" بسوهاج أطفال تدخن شيشة
كتبت : دينا الحسيني
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تنظر نيابة طهطا اليوم الأحد، تجديد حبس أبو اليزيد أحمد هاشم، 43 سنة، وأحمد محمد عبد الله، 25 سنة، أصحاب مقهى "شيشة الأطفال" بسوهاج، بعد ضبطهما منذ ثلاثة أيام تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر فى المحضر رقم 1479 بشأن واقعة تناول الأطفال الحدث الشيشة بالمقهى فى مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأثار جدلاً واسعاً .

 

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مستخدمى "فيس بوك" مقطع فيديو فى 16 يونيو الماضى خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ويظهر فيها أطفال تتراوح أعمارهم 10 سنوات و12 سنة أثناء تدخين الشيشية على أحد المقاهى.

 

على الفور وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تحديد مكان المقهى وتمكن اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، واللواء خالد الشاذلى مدير المباحث، من تحديد المقهى بطهطا، وتم التنسيق معم أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والوحدة المحلية وتم غلق المقهى.

 

وبالعرض على النيابة أصدرت قراراً بضبط وإحضار المتهمين، والذين تم ضبطهما منذ ثلاثة أيام، وأجرت النيابة تحقيقاً فى الواقعة، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتستكمل النيابة اليوم التحقيقات والنظر فى قرار الحبس.


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