الولايات المتحدة تؤكد على استمرار دعمها لعملية سلام يقودها الأفغان

كابول (أ ش أ)

قالت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون وسط وجنوب آسيا، أليس ويلز، إن بلادها مستمرة فى دعم عملية سلام يقودها الأفغان، مشيرة إلى الحاجة إلى إيجاد طريق مشرف وكريم لإنهاء الصراع فى البلاد.

وذكرت السفارة الأمريكية فى كابول - فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد، أن المباحثات التى أجرتها أليس مع المسئولين الأفغان ركزت على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية والشفافية، وتوفير المناخ اللازم حتى يتمكن المواطنون الأفغان من التصويت بأمان.

وأوضحت القناة أن أليس، التى تقوم حاليا بزيارة لأفغانستان تستغرق يومين، اجتمعت بالرئيس أشرف غني، والرئيس التنفيذى للبلاد عبدالله عبدالله، والقائم بأعمال وزارة الخارجية صلاح الدين ربانى، ومستشار الأمن القومى محمد حنيف أتمار، ورئيس مجلس السلام الأعلى كريم الخليلى، وأعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، وغيرهم من القادة الأفغان.