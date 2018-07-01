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الهيئة القضائية للانتخابات بالعراق تؤيد قرار المفوضية بشأن العد والفرز اليدوى

الأحد، 01 يوليه 2018 04:18 م
الهيئة القضائية للانتخابات بالعراق تؤيد قرار المفوضية بشأن العد والفرز اليدوى صندوق انتخابى - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقى، اليوم الأحد، تأييد الهيئة القضائية للانتخابات لقرار المفوضية بشأن العد والفرز اليدوى "جزئيا"، مبينا أن هذا القرار يتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المركز الإعلامى للمجلس، فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الهيئة القضائية للانتخابات فى محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتأييد قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمن إجراء العد والفرز اليدوى بالنسبة للمراكز الانتخابية التى رفعت بشأنها شكاوى فقط، وليس جميع المراكز الانتخابية فى عموم العراق.

وأضاف المركز، أن قرار الهيئة القضائية جاء تماشيا مع القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا والقاضى بإعادة العد والفرز يدويا بالمراكز التى رفع بشأنها شكاوى فقط.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية أعلنت، فى وقت سابق، تأييدها للتعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذى صوت عليه البرلمان، والذى يتضمن إعادة الفرز اليدوى لنتائج الانتخابات فى جميع العراق، مشددة على أن إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين إجراء غير صحيح.

 

 


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