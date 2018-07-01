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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بواقعة مقتل تاجر على يد حارس عقار بالعجوزة

الأحد، 01 يوليه 2018 11:59 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بواقعة مقتل تاجر على يد حارس عقار بالعجوزة حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة شمال الجيزة تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل تاجر روبابيكيا، وذلك للخلاف على ثمن شاشة، لمعرفة تفاصيل الجريمة.

 

وكشفت تحقيقات المستشار محمود سكر وكيل النيابة، عن تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أسرة التاجر باختفاء نجلهم "عزام.م"، فى العقد الثالث من العمر، يعمل سمسار أجهزة إلكترونية، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبإجراء التحريات تبين أن آخر مرة شوهد فيها المجنى عليه كان يسير مع أحد الأشخاص يعمل حارس عقار، بالقرب من مكان الواقعة، وقد صعد معه الشقة التى عثر عليه فيها.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة والتى تمكن ضباط القسم من خلالها تحديد هوية المشتبه فيه، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل المجنى عليه بسبب خلاف على ثمن جهاز إلكترونى، حيث نشبت بينهما مشاجرة فقام المتهم بطعن المجنى عليه حتى سقط جثة هامدة وحاول التخلص من الجثة ولكنه فشل فتركها داخل الشقة ولاذ بالفرار.


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