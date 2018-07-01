النداء الأخير لـ"الحجاج".. اليوم أخر موعد لإجراء البصمة الحيوية

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية، أن اليوم الأحد، هو أخر موعد لإجراء البصمة الحيوية لحجاج بيت الله الحرام، قبل السفر للأراضى المقدسة لأداء الركن الأعظم فى الإسلام.

وبدورها، خصصت وزارة الداخلية أرقاما للحجاج الفائزين بقرعة الداخلية لهذا العام، للاستفسار عن البصمة الحيوية قبل السفر للحج، حيث يتصل الحج على رقم 0227983000 أو الخط الساخن رقم 16161.

جاء ذلك بعدما قررت وزارة الداخلية سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج الفائزين بالقرعة اعتبارًا من يوم 24 يونيو حتى أول يوليو المقبل ، مع الوضع فى الاعتبار أن البصمة الحيوية مجانية بدون تحصيل أى رسوم.

يأتى ذلك فى ضوء اضطلاع قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على الفائزين بقرعة الحج لهذا العام (1439هـ /2018 م)، وفى إطار قيام السلطات السعودية هذا العام بتطبيق نظام سحب البصمة الحيوية لكافة الحجاج كشرط لإصدار التأشيرة.