المعارضة السورية تستأنف محادثات مع الروس بعد وساطة أردنية

قال متحدث باسم المعارضة إن المحادثات استؤنفت بين المعارضة السورية ومفاوضين روس بشأن اتفاق سلام فى بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بجنوب غرب البلاد وذلك بعد وساطة أردنية.
وأضاف إبراهيم الجباوى المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التى تمثل مفاوضى الجيش السوري الحر لرويترز إن فريقا يمثل الجيش السورى الحر يجرى الآن محادثات مع ضباط روس فى بلدة بصرى الشام.
وذكر مقاتلو معارضة أن محادثات فشلت أمس السبت بعد اجتماع طلب خلاله ضباط روس من فريق المعارضة استسلاما كاملا.
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