المرور ينشر سيارات اﻹغاثة على الطرق لتأمين رحلات المواطنين للمصايف

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الإدارة العامة للمرور ، بتكثيف انتشار الخدمات لتأمين الرحلات خلال فصل الصيف، وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور ، مع القيام بشن حملات الرادار، والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة، مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى ( أسبوع التوعية المرورية ) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات، لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية علي الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال، والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية، والتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة، للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة .

كما تهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام ومساعدة رجال المرور، حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين .