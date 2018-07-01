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المرور: فتح محور الشهيد بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال إنشاء كوبرى امتداد محور المشير

الأحد، 01 يوليه 2018 10:04 ص
المرور: فتح محور الشهيد بمدينة نصر بعد انتهاء أعمال إنشاء كوبرى امتداد محور المشير محور المشير طنطاوى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح محور الشهيد فى مدينة نصر، بعد انتهاء أعمال إنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربا وتم إلغاء جميع التحويلات المرورية بالمنطقة بعد انتهاء اﻷعمال ونفذت تلك اﻷعمال شركة السلام انتر ناشونال والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.

 

كانت إدارة مرور القاهرة أغلقت محور الشهيد بسبب تركيب وتثبيت أجزاء معدنية لجسم الكوبرى، عن طريق رفع الجسم بواسطة أوناش المرور، الذى يستلزم إيقاف حركة المرور فى الاتجاهين بمحور الشهيد، فى الوصلة المحصورة من مسطح محور المشير حتى أسفل كوبرى الواحة وإجراء تحويلات مرورية بالطريق لمنع ظهور أى كثافات.

 

 


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